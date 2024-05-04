«Ванкувер» установил антирекорд XXI века по броскам в створ в победных сериях Кубка Стэнли

Этой ночью прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.

Таким образом, «косатки» смогли одержать победу в этой серии (4-2), нанося в среднем за матч 20,2 бросков в створ ворот соперника. Это худший результат XXI века для команд, которым удалось выиграть серию плей-офф. Предыдущий антирекорд века принадлежал «Миннесоте Уайлд», которая в полуфинале Западной конференции 2003 года показала результат 21,3.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, во втором раунде Кубка Стэнли-2024 «Ванкувер» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».