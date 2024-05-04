Форвард «Ванкувера» Сутер стал автором исторического достижения «Кэнакс» в плей-офф НХЛ

Этой ночью прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит швейцарским нападающим «Ванкувера» Пиусом Сутером за 01:39 до окончания третьего периода. Эта шайба стала самой поздней в истории «Кэнакс» среди выведших команду вперёд в матчах, в которых «косатки» могли решить исход серии. Предыдущий рекорд принадлежал Даниэлю Седину (57:57 в шестом матче четвертьфинала конференции 2010 года).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, во втором раунде Кубка Стэнли-2024 «Ванкувер» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».