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Форвард «Ванкувера» Сутер стал автором исторического достижения «Кэнакс» в плей-офф НХЛ

Форвард «Ванкувера» Сутер стал автором исторического достижения «Кэнакс» в плей-офф НХЛ
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Этой ночью прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит швейцарским нападающим «Ванкувера» Пиусом Сутером за 01:39 до окончания третьего периода. Эта шайба стала самой поздней в истории «Кэнакс» среди выведших команду вперёд в матчах, в которых «косатки» могли решить исход серии. Предыдущий рекорд принадлежал Даниэлю Седину (57:57 в шестом матче четвертьфинала конференции 2010 года).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, во втором раунде Кубка Стэнли-2024 «Ванкувер» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Бёзер, Петтерссон) – 58:21 (5x5)    
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