Лишь 5-й раз за последние 30 лет канадские клубы встретятся дальше первого раунда КС

Этой ночью прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.

Таким образом, «Ванкувер» выиграл серию (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Это будет лишь пятое канадское противостояние за последние 30 лет дальше первого раунда плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, «нефтяники» в серии первого раунда взяли верх над «Лос-Анджелес Кингз» (4-1).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», в финальной серии прошлого сезона оказавшийся сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).