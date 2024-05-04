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«Вегас» обыграл дома «Даллас» и перевёл серию в седьмой матч

«Вегас» обыграл дома «Даллас» и перевёл серию в седьмой матч
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В Парадайсе (США) завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» (2:0).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ханифин – 49:54 (5x5)     2:0 Стоун (Карлссон, Пьетранджело) – 59:41 (en)    

Шайбами в составе победителей отметились Ноа Хэнифин и Марк Стоун (в пустые ворота).

Отметим, что счёт 0:0 в этой игре сохранялся до середины третьего периода.

Таким образом, по итогам этого матча счёт в серии стал 3-3 и исход всего противостояния решится в седьмой игре, которая состоится в Далласе.

Напомним, «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «рыцари» сломили сопротивление «Флориды Пантерз» (4-1).

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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