«Вегас» обыграл дома «Даллас» и перевёл серию в седьмой матч

В Парадайсе (США) завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» (2:0).

Шайбами в составе победителей отметились Ноа Хэнифин и Марк Стоун (в пустые ворота).

Отметим, что счёт 0:0 в этой игре сохранялся до середины третьего периода.

Таким образом, по итогам этого матча счёт в серии стал 3-3 и исход всего противостояния решится в седьмой игре, которая состоится в Далласе.

Напомним, «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «рыцари» сломили сопротивление «Флориды Пантерз» (4-1).

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