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«Ответственность беру на себя». Главный тренер «Нэшвилла» — о вылете команды из плей-офф

«Ответственность беру на себя». Главный тренер «Нэшвилла» — о вылете команды из плей-офф
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Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ от «Ванкувер Кэнакс» (0:1) и вылет «хищников» из Кубка Стэнли.

«Наверное, это не даст мне уснуть всю ночь. С другой стороны, они забили только два гола в большинстве [в серии]. Я бы, наверное, переиграл эти последние 33 секунды. Я думаю, были некоторые вещи, которые мы сделали неправильно. Мы должны были делать это лучше. Ответственность за это я беру на себя. В то же время мы сами создаём для себя возможности. Просто мы, к сожалению, не используем их», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, единственный гол в этом матче был забит за 01:39 до окончания третьего периода.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Бёзер, Петтерссон) – 58:21 (5x5)    
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