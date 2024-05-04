Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 4 мая

Сегодня, 4 мая, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.

В Парадайсе (США) завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» (2:0).