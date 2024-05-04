Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 4 мая
Поделиться
Сегодня, 4 мая, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Бёзер, Петтерссон) – 58:21 (5x5)
В Парадайсе (США) завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» (2:0).
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ханифин – 49:54 (5x5) 2:0 Стоун (Карлссон, Пьетранджело) – 59:41 (en)
Комментарии
- 4 мая 2024
-
08:48
-
08:34
-
08:26
-
08:17
-
08:15
-
08:05
-
07:59
-
07:37
-
07:19
-
07:00
-
06:42
-
06:27
-
05:59
-
05:42
-
05:23
-
05:06
-
04:48
-
02:15
-
01:33
- 3 мая 2024
-
23:55
-
23:29
-
23:17
-
22:57
-
22:41
-
22:17
-
21:35
-
21:20
-
21:05
-
20:45
-
20:24
-
19:57
-
19:50
-
19:23
-
18:52
-
18:30