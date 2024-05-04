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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 4 мая

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 4 мая
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Сегодня, 4 мая, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Бёзер, Петтерссон) – 58:21 (5x5)    

В Парадайсе (США) завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» (2:0).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ханифин – 49:54 (5x5)     2:0 Стоун (Карлссон, Пьетранджело) – 59:41 (en)    
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