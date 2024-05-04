Ноа Хэнифин повторил достижение Ши Теодора в истории «Вегаса» в плей-офф НХЛ

В Парадайсе (США) завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ-2024, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» (2:0).

Победную шайбу в составе «Вегаса» в середине третьего периода забросил защитник Ноа Хэнифин.

Таким образом, 27-летний Хэнифин стал вторым защитником в истории «рыцарей», забившим победный гол в матче плей-офф, который мог стать для его команды последним в сезоне. Напомним, перед этой игрой счёт в серии был 3-2 в пользу «Далласа». Ранее аналогичное достижение удавалось только Ши Теодору (в седьмом матче второго раунда плей-офф-2020).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Решающий седьмой матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 5 на 6 мая в Далласе.