Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ноа Хэнифин повторил достижение Ши Теодора в истории «Вегаса» в плей-офф НХЛ

Ноа Хэнифин повторил достижение Ши Теодора в истории «Вегаса» в плей-офф НХЛ
Комментарии

В Парадайсе (США) завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ-2024, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» (2:0).

Победную шайбу в составе «Вегаса» в середине третьего периода забросил защитник Ноа Хэнифин.

Таким образом, 27-летний Хэнифин стал вторым защитником в истории «рыцарей», забившим победный гол в матче плей-офф, который мог стать для его команды последним в сезоне. Напомним, перед этой игрой счёт в серии был 3-2 в пользу «Далласа». Ранее аналогичное достижение удавалось только Ши Теодору (в седьмом матче второго раунда плей-офф-2020).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Решающий седьмой матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 5 на 6 мая в Далласе.

Материалы по теме
Болельщик «Вегаса» попал в больницу после конфликта с фанатами «Далласа»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android