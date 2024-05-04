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НХЛ назвала дату и время седьмого матча в серии Кубка Стэнли «Даллас» — «Вегас»

НХЛ назвала дату и время седьмого матча в серии Кубка Стэнли «Даллас» — «Вегас»
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила дату и время седьмого матча в серии первого раунда Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».

Решающая встреча будет сыграна в ночь на 6 мая на домашнем льду «звёзд» и начнётся в 2:30 мск.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 мая 2024, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сегодня, 4 мая, в Парадайсе (США) завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» (2:0). Таким образом, по итогам этого матча счёт в серии стал 3-3 и исход всего противостояния решится в седьмой игре. «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «рыцари» сломили сопротивление «Флориды Пантерз» (4-1).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

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