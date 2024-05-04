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Вратарь-новичок «Ванкувера» оценил свой шат-аут в ключевом матче серии с «Нэшвиллом»

Вратарь-новичок «Ванкувера» оценил свой шат-аут в ключевом матче серии с «Нэшвиллом»
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Латвийский вратарь-новичок «Ванкувер Кэнакс» Артур Шилов поделился эмоциями от своего шат-аута в сегодняшнем шестом матче серии плей-офф с «Нэшвилл Предаторз» (1:0), который позволил его команде выйти во второй раунд Кубка Стэнли.

«Я просто принял этот вызов. Я уже играл до этого на поздних стадиях, так что я уже был знаком с тем, что меня ожидало и какие игры это будут. Это огромная возможность для меня заиграть в большом клубе и воспользоваться этим шансом», — приводит слова Шилова официальный сайт НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, «Ванкувер» вынужден был прибегнуть к варианту с Шиловым после того, как по ходу серии с «Нэшвиллом» лишился двух своих основных голкиперов — Кейси Десмита и Тэтчера Демко.

Во втором раунде «косатки» сыграют с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Бёзер, Петтерссон) – 58:21 (5x5)    
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