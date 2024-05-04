Голкипер «Колорадо» Георгиев рассказал о выходных после победы в серии Кубка Стэнли

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев рассказал о выходных после победы в серии первого раунда с «Виннипег Джетс» (4-1).

«Конечно, приятно получить пару выходных. Это немного странно. Ты напряжён, весь в игре, а потом почти лето. Ни о чём не думаешь, просто наслаждаешься хорошей погодой. Теперь мы вернулись и с нетерпением ждём следующих игр.

В серии с «Виннипегом» я просто пытался одержать первую победу, поймать волну и продолжать в том же духе. Я вижу, что ребята играют великолепно. Стараюсь делать сейвы, когда это необходимо. Сейчас чувствую себя довольно хорошо», – цитирует Георгиева сайт НХЛ.

Напомним, в серии второго раунда плей-офф НХЛ «лавины» сыграют с «Даллас Старз» или «Вегас Голден Найтс».