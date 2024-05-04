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«Ему надо остыть». Нападающий «Ванкувера» — о вратаре Шилове с пакетом льда на голове

«Ему надо остыть». Нападающий «Ванкувера» — о вратаре Шилове с пакетом льда на голове
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Шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон прокомментировал решение латвийского вратаря Артура Шилова положить на голову пакет со льдом после матча с «Нэшвилл Предаторз» (1:0, 4-2 в серии), где голкипер оформил «сухой» матч, отразив 28 бросков.

«Когда он играет так хорошо, ему надо остыть», — цитирует Петтерссона Sportsnet.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, «Ванкувер» вынужден был прибегнуть к варианту с Шиловым после того, как по ходу серии с «Нэшвиллом» лишился двух своих основных голкиперов — Кейси Десмита и Тэтчера Демко.

«Ванкувер» завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции со 109 очками. «Нэшвилл» расположился на шестой строчке Запада, в активе команды 99 баллов.

Во втором раунде «косатки» сыграют с «Эдмонтон Ойлерз».

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