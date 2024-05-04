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Капитан «Металлурга» Яковлев: в Москве намного чище и лучше, чем в Нью-Йорке

Капитан «Металлурга» Яковлев: в Москве намного чище и лучше, чем в Нью-Йорке
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев сравнил Москву и Нью-Йорк в плане жизни и уровня сервиса. Напомним, игрок обороны провёл сезон-2018/2019 в системе «Нью-Джерси Дэвилз».

«Я прожил год, можно сказать, в Нью-Йорке, потому что моя квартира в Нью-Джерси располагалась буквально на берегу Гудзона, напротив меня был Манхэттен. И не могу сказать, что я хотел бы там остаться жить, что был впечатлён этим невероятно. В Москве намного чище, лучше, уровень ресторанов намного выше, внутри визуал круче. Там всё как-то в минимализме, простенько. Понятно, что уровень ресторанов разный, есть и мишленовский. Но в Москве как-то всё с размахом, а в Нью-Йорке, да во всей Америке, такого нет», — приводит слова Яковлева Maxim Online.

Напомним, Яковлев во время финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 с «Локомотивом» (4-0) находился на скамейке запасных «Металлурга» в качестве одного из помощников главного тренера Андрея Разина. Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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