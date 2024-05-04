«Хороший опыт». Илья Воробьёв — о своей поездке в Ванкувер и её главной цели

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о своей поездке в «Ванкувер Кэнакс» и назвал её главную цель.

— Расскажите, кто вас приглашал в Ванкувер и как прошла эта поездка?

— Меня пригласил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин. Провёл интересное время, долго с ним общались. Занимательные беседы, солидный уровень. Посмотрел изнутри, как это всё работает. Хороший опыт, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

На протяжении карьеры Воробьёв дважды тренировал «Металлург», а также работал со сборной России и санкт-петербургским СКА. Под его руководством «Магнитка» завоевала Кубок Гагарина. Специалист входил в тренерский штаб национальной команды на победной Олимпиаде 2018 года.

Напомним, весной 2024 года Воробьёв сменил на посту главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова.