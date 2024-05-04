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«Получилось супер». Илья Воробьёв оценил введение в КХЛ перекрёстного плей-офф

«Получилось супер». Илья Воробьёв оценил введение в КХЛ перекрёстного плей-офф
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил введение в КХЛ перекрёстного плей-офф.

— Как вы, будучи тренером, относитесь к введению в КХЛ перекрёстного плей-офф?

— Мне кажется, что получилось супер. Нынешний сезон всё показал. Много фаворитов вылетело, уж не знаю, это високосный год или перекрёстный плей-офф так сказался (смеётся). Но в целом очень интересное нововведение, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

На протяжении карьеры Воробьёв дважды тренировал «Металлург», а также работал со сборной России и санкт-петербургским СКА. Под его руководством «Магнитка» завоевала Кубок Гагарина. Специалист входил в тренерский штаб национальной команды на победной Олимпиаде 2018 года.

Напомним, весной 2024 года Воробьёв сменил на посту главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
Эксклюзив
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
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Новости. Хоккей
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