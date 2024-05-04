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Илья Воробьёв считает совершенно нормальным лимит на легионеров в КХЛ в пять человек

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил возвращение к лимиту в пять иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге.

— Как вы относитесь к возвращению лимита на легионеров в КХЛ до пяти человек?

— Совершенно нормально. Хороший и рабочий вариант, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, 15 апреля руководство Федерации хоккея России утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов КХЛ. Сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.

Воробьёв сменил на посту главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Московские армейцы завершили сезон — 2023/2024 после того, как в первом раунде Кубка Гагарина проиграли «Локомотиву» со счётом 1-4.