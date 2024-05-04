Athletic: «Вашингтон» стоит похвалить за выход в плей-офф, но в хоккее есть нечто большее

Журналисты североамериканского сайта The Athletic подвели итог выступления «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024, где столичный клуб проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4).

«Вашингтон» стоит похвалить за выход в плей-офф. Однако в хоккее есть нечто большее. Например, очки, игра вратарей и спецбригад. «Кэпиталз» потерпели неудачу по всем направлениям. Ничто из этого, на самом деле, не должно было стать сюрпризом, хотя игру Чарли Линдгрена, вероятно, можно квалифицировать как разочаровывающую. Процент отражённых бросков составил 86,2 и почти четыре пропущенных гола сверх ожидаемого — это серьёзный шаг вниз по сравнению с игрой, которую он показывал на протяжении всего регулярного сезона, и ещё дальше от уровня, которого ему нужно было достичь, чтобы дать «Кэпс» реальный шанс в серии», — сказано в статье.