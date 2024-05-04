Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Athletic: «Вашингтон» стоит похвалить за выход в плей-офф, но в хоккее есть нечто большее

Athletic: «Вашингтон» стоит похвалить за выход в плей-офф, но в хоккее есть нечто большее
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты североамериканского сайта The Athletic подвели итог выступления «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024, где столичный клуб проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4).

«Вашингтон» стоит похвалить за выход в плей-офф. Однако в хоккее есть нечто большее. Например, очки, игра вратарей и спецбригад. «Кэпиталз» потерпели неудачу по всем направлениям. Ничто из этого, на самом деле, не должно было стать сюрпризом, хотя игру Чарли Линдгрена, вероятно, можно квалифицировать как разочаровывающую. Процент отражённых бросков составил 86,2 и почти четыре пропущенных гола сверх ожидаемого — это серьёзный шаг вниз по сравнению с игрой, которую он показывал на протяжении всего регулярного сезона, и ещё дальше от уровня, которого ему нужно было достичь, чтобы дать «Кэпс» реальный шанс в серии», — сказано в статье.

Материалы по теме
Разочарование, невезение или реальный уровень? Разбираем сезон Овечкина
Разочарование, невезение или реальный уровень? Разбираем сезон Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android