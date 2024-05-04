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Егор Яковлев рассказал, почему считает Магнитогорск лучшим местом для жизни

Егор Яковлев рассказал, почему считает Магнитогорск лучшим местом для жизни
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о плюсах жизни в Магнитогорске.

«Почему Магнитогорск — лучшее место на Земле? Потому что здесь одна из лучших команд находится. Потому что здесь парк, аналоги которому сложно найти. Здесь очень многое делается для города, для горожан, для их комфорта. Здесь хочется жить. Тут очень дружные и в то же время суровые мужчины, закалённые комбинатом, уральские.

Одно из главных достоинств — здесь лето настоящее, плюс 30. Зима настоящая, минус 15, а иногда и минус 30. А самое классное — здесь всегда солнце. В Питере за день может полчаса солнце быть. В Москве в последнее время так же. Здесь очень солнечно, здесь не надо мыть машину через день, здесь всегда очень чисто, здесь и настроение всегда отличное», — приводит слова Яковлева Maxim Online.

Напомним, Яковлев во время финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 с «Локомотивом» (4-0) находился на скамейке запасных «Металлурга» в качестве одного из помощников главного тренера Андрея Разина. Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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