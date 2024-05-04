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The Athletic поделился ожиданиями от следующего сезона «Вашингтона»

The Athletic поделился ожиданиями от следующего сезона «Вашингтона»
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Журналисты североамериканского сайта The Athletic поделились ожиданиями от следующего сезона «Вашингтон Кэпиталз».

«Что дальше? Вероятно, ещё один сезон в подвешенном состоянии, надеюсь, с достаточным количеством голов от Алекса Овечкина, хорошей работой от вратарей и солидным тренерским руководством от Спенсера Карбери. Это сложный вопрос», — сказано в статье.

Напомним, 29 апреля завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд плей-офф. «Столичные» единственная команда в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024, которая не одержала ни одной победы.

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