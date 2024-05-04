The Athletic поделился ожиданиями от следующего сезона «Вашингтона»

Журналисты североамериканского сайта The Athletic поделились ожиданиями от следующего сезона «Вашингтон Кэпиталз».

«Что дальше? Вероятно, ещё один сезон в подвешенном состоянии, надеюсь, с достаточным количеством голов от Алекса Овечкина, хорошей работой от вратарей и солидным тренерским руководством от Спенсера Карбери. Это сложный вопрос», — сказано в статье.

Напомним, 29 апреля завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд плей-офф. «Столичные» единственная команда в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024, которая не одержала ни одной победы.