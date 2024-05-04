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«Нью-Джерси Дэвилз» продлил контракт с российским тренером Сергеем Брылиным

«Нью-Джерси Дэвилз» продлил контракт с российским тренером Сергеем Брылиным
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«Нью-Джерси Дэвилз» на один год продлил соглашение с помощником главного тренера команды россиянином Сергеем Брылиным.

«Клуб продлил на один год контракт со мной. У меня был такой пункт в соглашении, что клуб может сделать это, и такое произошло. Я поговорил с генменеджером. Это произошло через неделю после нашей последней игры. Детальных разговоров не было. Мы быстро пообщались, обменялись мнениями. Том Фитцджеральд рассказал, почему он это сделал, мы поблагодарили друг друга. Думаю, когда в ближайшее время мы определимся, кто будет главным тренером на следующий сезон, будет более детальный разговор по поводу моей работы», — цитирует Брылина ТАСС.

Напомним, «дьяволы» не попали в плей-офф нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги, заняв 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Брылин работает в «Дэвилз» с 2022 года.

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