17-летний Рябкин: когда молодые косячат, Разин никогда их не посадит на лавку, поддержит

Нападающий системы московского «Динамо» Иван Рябкин рассказал о своём первом тренере — Андрее Разине, который сейчас занимает пост наставника «Металлурга».

— Каким Разин был детским тренером?

— Такой же хороший специалист, как и сейчас на взрослом уровне. Много подсказывал. Что могу про него сказать? Приведу пример, который, знаю, актуален и сейчас, когда он работает с молодыми игроками на уровне КХЛ. Так вот, когда молодые косячат, Андрей Владимирович никогда их не посадит на лавку и не скажет ничего негативного. Наоборот, всегда поддержит. И даст ещё шанс проявить себя. Потому что перед тем как кого-то взять в команду, всегда смотрит на него и понимает, на что способен этот игрок. И как хоккеист, и как личность, — сказал Рябкин в интервью «Известиям».

Напомним, в прошедшем, дебютном для себя сезоне Рябкин стал лучшим ассистентом и вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обогнав Никиту Кучерова. В 49 матчах он набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».