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Минспорта Франции объяснило, почему Да Коста не отстранён от сборной из-за игры в КХЛ

Минспорта Франции объяснило, почему Да Коста не отстранён от сборной из-за игры в КХЛ
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Министерство спорта Франции в пресс-релизе объяснило, почему нападающий Стефан Да Коста не отстранён от сборной страны из-за его игры в КХЛ. Форвард примет участие в предстоящем чемпионате мира.

«Министр Амели Удеа-Кастера всегда говорила, что необходимо иметь чёткие принципы, но необходимо также и оценивать отдельные ситуации в каждом конкретном случае. Стефан Да Коста уже давно играет в России. Он пришёл в КХЛ до начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации). Его нейтралитет позволяет пригласить хоккеиста в национальную команду для участия в чемпионате мира.

Со стороны министра есть стремление к последовательности. Правила МОК заключаются в том, чтобы не наказывать спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию и не имеют связей с российскими властями, а также предоставить спортивному движению максимальную автономию в принятии решений. В этом контексте министр решила не противоречить общему желанию игрока и Федерации хоккея Франции», — цитирует заявление министерства L’Equipe.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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