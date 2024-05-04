«Сочи» расторг контракты с двумя хоккеистами

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракты с защитником Сергеем Косовцом и нападающим Александром Морозовым, сообщает пресс-служба южан. Оба соглашения действовали до окончания следующего сезона.

21-летний Косовец в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 11 матчей, в которых очков не набрал. 21-летний Морозов провёл за «Сочи» 14 встреч без набранных баллов.

Напомним, в завершившимся сезоне «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.

Самый быстрый гол в истории КХЛ

Ранее в результате обмена с «Югрой» «Сочи» пополнил лучший бомбардир минувшего сезона Всероссийской хоккейной лиги.