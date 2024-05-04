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Стал известен состав «России 25» на матч со сборной Беларуси в рамках Большого тура

Сегодня, 4 мая, в Астане состоится встреча «России 25» со сборной Беларуси в рамках Большого тура. Встреча на «Барыс-Арене» начнётся в 14:00 мск.

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Сборная «Россия 25» сыграет в следующем составе:

Состав сборной Беларуси:

Большаков (Снытко)

Сушко — Белевич — Скоренов, Сапего — Хенкель;

Мартынов — Пинчук — Мороз, Лисовец — Воронов;

А. Ковгореня — Филяев — Кузнецов, Липский — И. Сушко;

Бориков — Бовбель — Т. Ковгореня — Клавдиев, Жихарев — Волочко.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

4 мая – Россия — Беларусь (Астана).

6 мая – Россия — Беларусь (Омск);

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

Напомним, в первой встрече «Россия 25» одержала минимальную победу над сборной Казахстана со счётом 1:0.