Никита Серебряков: сезон в СКА меня закалил и дал пищу для размышлений

Вратарь СКА и сборной России Никита Серебряков подвёл для себя итоги сезона-2023/2024 в Континентальной хоккейной лиге.

«Да, был тяжёлый сезон, он многое чего мне дал. В первую очередь – пищу для размышлений. Где-то закалил, безусловно. Сейчас подготовимся, и с новыми мыслями – дальше в бой», — сказал Серебряков в интервью «ВсёПроСпорт».

В сезоне-2023/2024 КХЛ Серебряков провёл за СКА 41 встречу, в которых одержал 28 побед с 93,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,00.

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).