The Athletic: если Кучеров выиграет «Харт», его благодарственная речь будет интересной

Журналисты североамериканского сайта The Athletic рассказали о выступлении российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ — 2024.

«Только пять хоккеистов «Тампы» забили «Флориде» в серии первого раунда. Среди них не было Никиты Кучерова, который отдал всего три передачи при игре «5 на 5» и набрал семь очков в целом. Если он выиграет «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярки НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), это будет заслуженно, но его благодарственная речь будет… интересной», — сказано в статье.

Напомним, в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1. «Флорида» выиграла серию со счётом 4-1.