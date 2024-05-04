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Daily Faceoff: Кросби и Мактавиш могут пополнить состав сборной Канады на чемпионате мира

Daily Faceoff: Кросби и Мактавиш могут пополнить состав сборной Канады на чемпионате мира
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Журналист Тайлер Кюл в статье на сайте Daily Faceoff заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и форвард «Анахайм Дакс» Мэйсон Мактавиш могут пополнить состав сборной Канады на предстоящем чемпионате мира.

«У генерального менеджера сборной Канады Рика Нэша есть три свободных места. Ходят слухи, что нападающий „Анахайм Дакс“ Мэйсон Мактавиш и капитан „Питтсбург Пингвинз“ Сидни Кросби могут присоединиться к команде», — написал Кюл.

Напомним, «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ. 36-летний Кросби сыграл 82 игры, в которых записал на свой счёт 94 (42+52) очка. 21-летний Мактавиш провёл 64 встречи, где набрал 42 (19+23) балла.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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