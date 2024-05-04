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Рябкин: Овечкин — русская легенда, скоро он побьёт рекорд Гретцки

Рябкин: Овечкин — русская легенда, скоро он побьёт рекорд Гретцки
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Нападающий системы московского «Динамо» Иван Рябкин ответил на вопрос, кого из звёзд он может назвать своим кумиром.

— Кого из звёзд можете назвать своими кумирами?

— Много. Тяжело всех перечислить. Макдэвид, Панарин. Само собой Овечкин — это русская легенда. Скоро он побьёт рекорд… Ну надеемся на это (улыбается). Много кто ещё нравится — Малкин, Маккиннон. Боюсь кого-то забыть. Много игроков хороших. У всех пытаюсь брать лучшее для своего развития, — сказал Рябкин в интервью «Известиям».

Напомним, в прошедшем, дебютном для себя сезоне Рябкин стал лучшим ассистентом и вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обогнав Никиту Кучерова. В 49 матчах он набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».

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