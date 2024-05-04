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«По дружбе не стал меня трогать». Григоренко — об игре против Задорова в НХЛ

«По дружбе не стал меня трогать». Григоренко — об игре против Задорова в НХЛ
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Бывший нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал об игре против защитника Никиты Задорова в Национальной хоккейной лиге.

«Он один из самых силовых, наверное, защитников в НХЛ, таких именно контактных, которые могут в тело хорошо припечатать. Но хорошо, что в одной команде [вместе] играли, сначала в «Баффало», потом в «Колорадо». Мне довелось против него сыграть в ковидный сезон, когда я был в «Коламбусе», он был в «Чикаго». Но я так думаю, он по дружбе не стал меня трогать», — сказал Григоренко в интервью YouTube-каналу «Беттмэн позвонит».

В составе ЦСКА Григоренко провёл в общей сложности 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. За это время Михаил трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и четыре раза стал чемпионом страны.

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