«По дружбе не стал меня трогать». Григоренко — об игре против Задорова в НХЛ

Бывший нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал об игре против защитника Никиты Задорова в Национальной хоккейной лиге.

«Он один из самых силовых, наверное, защитников в НХЛ, таких именно контактных, которые могут в тело хорошо припечатать. Но хорошо, что в одной команде [вместе] играли, сначала в «Баффало», потом в «Колорадо». Мне довелось против него сыграть в ковидный сезон, когда я был в «Коламбусе», он был в «Чикаго». Но я так думаю, он по дружбе не стал меня трогать», — сказал Григоренко в интервью YouTube-каналу «Беттмэн позвонит».

В составе ЦСКА Григоренко провёл в общей сложности 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. За это время Михаил трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и четыре раза стал чемпионом страны.