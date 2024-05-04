Хоккеист сборной США побил рекорд результативности Кучерова на юниорском ЧМ

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Нападающий сборной США по хоккею Джеймс Хагенс установил новый рекорд результативности на юниорских чемпионатах мира, побив достижение Никиты Кучерова, которое держалось 13 лет.

В данный момент в Финляндии проходит ЮЧМ, на котором 17-летний нападающий Бостонского колледжа набрал уже 22 очка в шести матчах.

Предыдущий лучший результат — 21 очко в семи матчах. Он был установлен Кучеровым на ЮЧМ-2011 в Дрездене. Тогда сборная России стала обладателем бронзовых медалей турнира. Победителем стала американская команда, второе место забрала Швеция.

На текущем турнире в Финаляндии победители ещё не определены. Решающие матчи состоятся завтра, 5 мая. Пока известен только один финалист — США, они обыграли сборную Словакии со счётом 7:2.

Матч второй пары полуфиналистов, Канада — Швеция, состоится сегодня, 4 мая, начало в 18:00 мск.