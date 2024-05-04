Мальцев рассказал об эмоциональной речи Ковальчука в последнем матче «Спартака» в плей-офф

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал об эмоциональной речи Ильи Ковальчука в раздевалке команды перед вторым периодом последнего матча сезона-2023/2024.

«Ковальчук в свои 40 лет не хочет проигрывать даже на тренировках. Да, от него ждали той игры, которую он показывал, когда был в расцвете сил, но для меня показатель в другом. В его отношении и подходе к хоккею. Один раз я его спросил: «Что тебя мотивирует?» Он ответил мне, что это просто любовь к хоккею.

Это цитата из интервью моего соседа по раздевалке Анселя Галимова. Сразу вспомнил, что на тему Ковальчука ещё по ходу сезона пару раз хотелось написать, когда в телеграмах натыкался на хейт. А потом думал, что ему нафиг адвокаты не нужны. Вот для примера продвинутая статистика после одного из матчей, когда все забили, а наша линия нет. Это +/- по голевым моментам.

Но пост не об этом. Один из самых мощных моментов сезона, который отложился навсегда, это первый перерыв нашего последнего матча. Кови двигает речь и в конце добавляет: «У кого-то это могут быть последние два периода сезона, а у кого-то карьеры». Очень зацепило. Во втором периоде моментов насоздавали, но не забили и всё», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.