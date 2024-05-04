Олимпийский чемпион ответил, может ли вылет 0-4 психологически повлиять на Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том, повлияет ли психологически на капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поражение со счётом 0-4 в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

— Может ли такое поражение повлиять на психологическое состояние Овечкина?

— Не думаю. У него есть цель. У команды есть цель — помочь Александру добиться высочайшего успеха в хоккее. Он долго играет с ними, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Овечкин принял участие во всех четырёх матчах серии с «Рейнджерс», но очков не набрал. Всего за четыре матча серии форвард нанёс шесть бросков по воротам соперника, установив свой худший показатель за всё время выступлений в плей-офф.