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Ротенберг прокомментировал разгромную победу «России 25» над сборной Беларуси

Ротенберг прокомментировал разгромную победу «России 25» над сборной Беларуси
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о крупной победе над командой Беларуси на турнире в Астане со счётом 6:0.

1XBET Qazaqstan Hockey Open . Qazaqstan Hockey Open
04 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Окончен
6 : 0
Беларусь
1:0 Тянулин (Грудинин, Джиошвили) – 17:03 (5x4)     2:0 Князев (Соркин) – 21:16 (4x5)     3:0 Зыков – 23:05 (5x5)     4:0 Грицюк (Тянулин) – 41:54 (5x4)     5:0 Абрамов (Коромыслов, Бардаков) – 45:20 (5x5)     6:0 Абрамов – 47:15 (5x5)    

«После первой игры я говорил, что нашей команде нужно прибавлять в реализации, и сегодня ребята показали гораздо более цельный хоккей на протяжении всего матча. В первом периоде наша активность и нацеленность на ворота заставила соперника нарушать правила, и в большинстве мы создали очень много моментов, повели в счёте. Мы никогда не говорим парням играть от обороны, и в дальнейшем мы продолжили атаковать, хорошо действовали в отборе и на перехватах, что привело ещё к пяти шайбам в ворота белорусов. Отмечу нашу игру в меньшинстве и, конечно, Артемия Плешкова, который оформил второй сухарь подряд.

Спасибо соперникам за борьбу, а Казахстану – за гостеприимство. Получился отличный турнир, с победой на котором поздравляю всех наших болельщиков. Начинаем подготовку к российской части нашего турне!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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