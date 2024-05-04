Григоренко рассказал о различиях в тренерских подходах Никитина и Фёдорова

Нападающий Михаил Григоренко рассказал, в чём отличие подходов к работе тренеров Игоря Никитина и Сергея Фёдорова.

— Ты застал двоих тренеров — Сергея Фёдорова и Игоря Никитина. В чем различие в раздевалке, в атмосфере и в подходе этих двух специалистов?

— Никитин более системный тренер. То есть у него должно быть всё чётко, всё по полочкам. Есть система, мы в неё играем, всё объясняется. Достаточно простая система. Нет, есть сложные моменты, но я считаю, что если ты 20 лет занимаешься хоккеем и что-то не понимаешь — это странно очень. Для любого хоккеиста не должно быть проблемой понимать, чего он хочет. То есть в первую очередь — дисциплина, в этом ключевое различие. Выполнение игрового задания, и это задание очень чёткое.

Я попал в команду, которая наконец-то борется за кубок. Да. Это чемпионская команда, он привил вот этот дух победителя, с которым я до этого нигде не встречался. И Никитин для меня — это победа, вот тот ЦСКА, те требования. Он знал, как выигрывать, как строится чемпионская команда.

Этот дух победителя — он остался именно от Никитина. Сергей Викторович зашёл и грамотно сработал, не стал там что-то менять. Он видит, что это чемпионская команда и нужно пару мелочей подрегулировать, что-то исправить, добавить и так далее, и всё. Он, можно сказать, руки развязал в плане игры, что больше какой-то свободы стало. То есть можно было отходить от каких-то там строгих систем и так далее.

Именно свобода добавилась. Ну хотите вы так, ну давайте. Хотите выходной? Ну вот он. То есть с ним диалог можно было вести прям в свободной форме. У него легче и проще было в плане подхода к игре, к дисциплине игровой, что он, в принципе, не наказывал за ошибки и так далее, дал свободу, — сказал Григоренко в интервью YouTube-каналу «Беттмэн позвонит».