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«Там эмоций не было». Олимпийский чемпион — о нуле голов Никиты Кучерова в плей-офф

«Там эмоций не было». Олимпийский чемпион — о нуле голов Никиты Кучерова в плей-офф
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об отсутствии голов у лидера «Тампа-Бэй Лайтнинг» российского нападающего Никиты Кучерова в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Кучеров не забил ни одного гола в пяти матчах серии с «Флоридой». Как думаете, почему так вышло?
— Нашли противоядие, значит. Там эмоций не было. По тому, что я видел, там эмоций не было у самой команды, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Тампа» завершила сезон после того, как проиграла серию «Флориде Пантерз» со счётом 1-4. Кучеров, который стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, не смог забросить ни одной шайбы. Всего на его счету семь очков в пяти играх.

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