«Это должно решаться на президентском уровне». Ротенберг — о согласовании календаря КХЛ

Главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг считает, что вопрос о согласовании календаря Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) следующего сезона с Казахстанской федерацией хоккея должен решаться на уровне президентов России и Казахстана.

«Это серьёзное решение лиги, я считаю, такие вопросы должны быть на уровне президентов стран для развития хоккея. Думаю, на их уровне такие вопросы должны решаться, это будет самым правильным решением», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, совет директоров КХЛ утвердил новые сроки проведения чемпионата на следующий сезон — до 31 мая 2025 года. Казахстанский «Барыс» обратился в лигу с просьбой пересмотреть такое решение, поскольку на середину мая приходится чемпионат мира, в котором участвует сборная Казахстана.