Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это должно решаться на президентском уровне». Ротенберг — о согласовании календаря КХЛ

«Это должно решаться на президентском уровне». Ротенберг — о согласовании календаря КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг считает, что вопрос о согласовании календаря Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) следующего сезона с Казахстанской федерацией хоккея должен решаться на уровне президентов России и Казахстана.

«Это серьёзное решение лиги, я считаю, такие вопросы должны быть на уровне президентов стран для развития хоккея. Думаю, на их уровне такие вопросы должны решаться, это будет самым правильным решением», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, совет директоров КХЛ утвердил новые сроки проведения чемпионата на следующий сезон — до 31 мая 2025 года. Казахстанский «Барыс» обратился в лигу с просьбой пересмотреть такое решение, поскольку на середину мая приходится чемпионат мира, в котором участвует сборная Казахстана.

Материалы по теме
Ротенберг прокомментировал разгромную победу «России 25» над сборной Беларуси
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android