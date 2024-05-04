Рябыкин — о победе «России 25» на турнире в Астане: очень важная и полезная серия матчей

Серебряный призёр ЧМ-2002, бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу сборной России над командой Беларуси в рамках турнира в Астане.

«Хорошая, добротная, уверенная победа российской сборной. С каждым периодом преимущество команды Романа Ротенберга было налицо – много бросков, выигранные единоборства, хорошие комбинации, голы в численном неравенстве в том числе. Отметил бы вратаря Плешкова, отыгравшего второй подряд «сухой» матч. Очень важная и полезная серия матчей, в которых у каждого из хоккеистов есть хороший шанс заявить о себе на международном уровне и доказать, что он достоин выступления за сборную. Уверен, что подобные игры позволят игрокам набираться опыта, и когда нас вернут на крупные международные турниры – у нас будет уже подготовленная команда, которая будет продолжать нас радовать на чемпионатах мира и Олимпиадах» — сказал Рябыкин «Чемпионату».