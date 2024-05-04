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Рябыкин — о победе «России 25» на турнире в Астане: очень важная и полезная серия матчей

Рябыкин — о победе «России 25» на турнире в Астане: очень важная и полезная серия матчей
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Серебряный призёр ЧМ-2002, бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу сборной России над командой Беларуси в рамках турнира в Астане.

1XBET Qazaqstan Hockey Open . Qazaqstan Hockey Open
04 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Окончен
6 : 0
Беларусь
1:0 Тянулин (Грудинин, Джиошвили) – 17:03 (5x4)     2:0 Князев (Соркин) – 21:16 (4x5)     3:0 Зыков – 23:05 (5x5)     4:0 Грицюк (Тянулин) – 41:54 (5x4)     5:0 Абрамов (Коромыслов, Бардаков) – 45:20 (5x5)     6:0 Абрамов – 47:15 (5x5)    

«Хорошая, добротная, уверенная победа российской сборной. С каждым периодом преимущество команды Романа Ротенберга было налицо – много бросков, выигранные единоборства, хорошие комбинации, голы в численном неравенстве в том числе. Отметил бы вратаря Плешкова, отыгравшего второй подряд «сухой» матч. Очень важная и полезная серия матчей, в которых у каждого из хоккеистов есть хороший шанс заявить о себе на международном уровне и доказать, что он достоин выступления за сборную. Уверен, что подобные игры позволят игрокам набираться опыта, и когда нас вернут на крупные международные турниры – у нас будет уже подготовленная команда, которая будет продолжать нас радовать на чемпионатах мира и Олимпиадах» — сказал Рябыкин «Чемпионату».

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