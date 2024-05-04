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Ротенберг поблагодарил болельщиков после победы на турнире в Астане

Ротенберг поблагодарил болельщиков после победы на турнире в Астане
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Сегодня, 5 мая, в Астане на «Барыс-Арене» прошёл решающий матч турнира Qazaqstan Hockey Open, в котором сборная «Россия 25» обыграла сборную Беларуси с крупным счётом 6:0. Таким образом, российская команда стала победителем турнира.

1XBET Qazaqstan Hockey Open . Qazaqstan Hockey Open
04 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Окончен
6 : 0
Беларусь
1:0 Тянулин (Грудинин, Джиошвили) – 17:03 (5x4)     2:0 Князев (Соркин) – 21:16 (4x5)     3:0 Зыков – 23:05 (5x5)     4:0 Грицюк (Тянулин) – 41:54 (5x4)     5:0 Абрамов (Коромыслов, Бардаков) – 45:20 (5x5)     6:0 Абрамов – 47:15 (5x5)    

После этого главный тренер команды Роман Ротенберг опубликовал пост с благодарностью болельщикам.

«Всем огромное спасибо за поддержку! До скорой встречи в хоккейном городе Омске!» — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, в первом матче «Россия 25» одержала победу над национальной командой Казахстана со счётом 1:0.

Следующие матчи российской сборной состоятся в следующие даты:
6 мая – Россия — Беларусь (Омск); 9 мая – Россия — Беларусь (Тула); 11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

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