Ротенберг поблагодарил болельщиков после победы на турнире в Астане

Сегодня, 5 мая, в Астане на «Барыс-Арене» прошёл решающий матч турнира Qazaqstan Hockey Open, в котором сборная «Россия 25» обыграла сборную Беларуси с крупным счётом 6:0. Таким образом, российская команда стала победителем турнира.

После этого главный тренер команды Роман Ротенберг опубликовал пост с благодарностью болельщикам.

«Всем огромное спасибо за поддержку! До скорой встречи в хоккейном городе Омске!» — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, в первом матче «Россия 25» одержала победу над национальной командой Казахстана со счётом 1:0.

Следующие матчи российской сборной состоятся в следующие даты:

6 мая – Россия — Беларусь (Омск); 9 мая – Россия — Беларусь (Тула); 11 мая – Россия — Беларусь (Минск).