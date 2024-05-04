«Таких вратарей немного в истории». Ротенберг — о двух «сухарях» Плешкова за «Россию 25»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг после победы над сборной Беларуси (6:0) прокомментировал второй подряд матч «на ноль» голкипера Артемия Плешкова.

«У нас ребята хорошо физически подготовлены, дружно сыграли, друг за друга. Сыграли впятером, а не таскали шайбу поодиночке, забили хорошие голы, довели игру до победы, помогли вратарю сыграть «на ноль». Это дорогого стоит – две игры подряд сыграть «на ноль». Стабильность – признак мастерства. Не каждому вратарю это удаётся – две игры подряд в сборной России сыграть «на ноль». Мы в прошлый раз проверили статистику: только Набоков и Шестёркин начинали в сборной России с «сухаря». А вот кто две подряд сыграл «на ноль» – это надо ещё раз изучить историю нашего хоккея. Понимаем, что таких вратарей немного в истории. Поэтому продолжаем работать, есть что улучшить. Железобетонная оборона, яркая атака – думаю, что сегодня игра понравилась всем болельщикам. Рейтинги растут – за счёт того, что мы играем в зрелищный хоккей, забиваем много ярких голов и всё закрываем в обороне, помогаем нашим вратарям играть «на ноль», — приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР.