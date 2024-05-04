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«Было бы хорошо добавить Никишина к Миронову». Щитов — об усилении обороны «Спартака»

«Было бы хорошо добавить Никишина к Миронову». Щитов — об усилении обороны «Спартака»
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Бывший защитник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов высказал мнение, кто из защитников мог бы усилить «Спартак».

«Никишина бы в «Спартак», он классный защитник. Хотелось бы видеть яркого игрока обороны в команде. У них сейчас, в принципе, с приходом Миронова нормальная оборона. Он пришёл, опыта добавил. Ему всего 29 лет, но уже столько матчей в КХЛ сыграл.

Миронов в самом расцвете сил, поэтому было бы хорошо к нему добавить Никишина, но этого не случится. Никишин с каждым годом всё увереннее и увереннее действует на льду. Охотно бежит вперёд, успевает назад. Все действия классные: хорошее катание, владение клюшкой, осталось ехать только в Национальную хоккейную лигу. Думаю, он скоро отправится покорять НХЛ», — приводит слова Щитова Legalbet.

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