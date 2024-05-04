Якушев — об отстранении сборной России: плохо так долго вариться в собственном соку

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал, что отсутствие практики на международных соревнованиях отрицательно сказывается на развитии российского хоккея.

«Конечно, те санкции, которые применяются, нас лишили игры на международных соревнованиях, в Олимпийских играх. Это, конечно, сказывается, потому что так долго вариться в собственном соку — это отрицательно будет сказываться на росте мастерства наших хоккеистов. Когда [российские] хоккеисты встречаются с лучшими хоккеистами мира, приезжают на чемпионат, Олимпийские игры, они растут в своём мастерстве, а так долго в собственном соку вариться, повторяю, это очень-очень отрицательный момент», — приводит слова Якушева «РИА Новости Спорт».