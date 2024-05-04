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Якушев — об отстранении сборной России: плохо так долго вариться в собственном соку

Якушев — об отстранении сборной России: плохо так долго вариться в собственном соку
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал, что отсутствие практики на международных соревнованиях отрицательно сказывается на развитии российского хоккея.

«Конечно, те санкции, которые применяются, нас лишили игры на международных соревнованиях, в Олимпийских играх. Это, конечно, сказывается, потому что так долго вариться в собственном соку — это отрицательно будет сказываться на росте мастерства наших хоккеистов. Когда [российские] хоккеисты встречаются с лучшими хоккеистами мира, приезжают на чемпионат, Олимпийские игры, они растут в своём мастерстве, а так долго в собственном соку вариться, повторяю, это очень-очень отрицательный момент», — приводит слова Якушева «РИА Новости Спорт».

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