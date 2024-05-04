«Что, он должен был гопак станцевать?» Кожевников о реакции Овечкина на вылет из плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал эмоциональную реакцию Александра Овечкина на вылет «Вашингтон Кэпиталз» из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Так сложилось, что 0-4. Александр может переживать. Он сколько в клубе играет! Ему обидно, естественно. А каким должен быть для такой глыбы международной проигрыш 0-4? Ему обидно. Естественная вещь для любого хоккеиста, любого человека. Что, он должен был танец станцевать, гопак?» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Вашингтон» завершил сезон после того, как в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 0-4 в серии.