Главный тренер «Рейнджерс» поделился ожиданиями от серии с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз».

«Я думаю, это должна быть хорошая серия. Мне кажется, мы доказали, на что способны. И они тоже доказали, на что способны. И вот мы здесь» — сказал Лавиолетт на пресс-конференции.

В серии первого раунда «синерубашечники» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» всухую, со счётом 4-0. «Ураганы» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4-1.

Первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Харрикейнз» состоится в Нью-Йорке 5 мая, начало в 23:00 по московскому времени.

В другой паре 1/2 финала Восточной конференции встретятся «Флорида Пантерз» и победитель пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».