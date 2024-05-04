Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Рейнджерс» поделился ожиданиями от серии с «Каролиной»

Главный тренер «Рейнджерс» поделился ожиданиями от серии с «Каролиной»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз».

«Я думаю, это должна быть хорошая серия. Мне кажется, мы доказали, на что способны. И они тоже доказали, на что способны. И вот мы здесь» — сказал Лавиолетт на пресс-конференции.

В серии первого раунда «синерубашечники» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» всухую, со счётом 4-0. «Ураганы» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4-1.

Первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Харрикейнз» состоится в Нью-Йорке 5 мая, начало в 23:00 по московскому времени.

В другой паре 1/2 финала Восточной конференции встретятся «Флорида Пантерз» и победитель пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Материалы по теме
Нападающий «Рейнджерс» — об игре Шестёркина: нам повезло, что у нас такой вратарь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android