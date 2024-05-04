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Быков: мы движемся в нужном направлении, Казахстан и Беларусь соперничают с нами на равных

Быков: мы движемся в нужном направлении, Казахстан и Беларусь соперничают с нами на равных
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об играх сборной России с командами Казахстана и Беларуси на турнире в Астане.

«В Беларуси в последнее время большое внимание стали уделять хоккею. Лукашенко сам играет в хоккей, это очень важно. Там серьёзно подошли к проблеме развития. Минское «Динамо» играет в КХЛ, это даёт возможность для развития местных игроков. Спорт – это ведь и социальная составляющая. Молодёжь привлекается к спорту, уходит с улиц. Не удивлён, что в Беларуси так внимательно относятся к спорту как к социально значимому проекту. То, что Казахстан и Беларусь соперничают с нами на равных, показывает, что движение ведётся в нужном направлении. Специалисты всё делают правильно» — приводит слова Быкова сетевое издание LiveResult.

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