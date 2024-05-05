Мэттьюс может принять участие в седьмом матче серии с «Бостоном»

Форвард и лучший бомбардир «Торонто» Остон Мэттьюс может сыграть в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостоном». Об этом ссообщает журналист и инсайдер Эллиотт Фридман.

По информации источника, 26-летний американец прибыл на матч вместе с командой. Ранее американский форвард из-за болезни не смог доиграть четвёртый матч серии и не принимал участия в последующих встречах.

В четырёх матчах серии с «Бостоном» на счету американского форварда один победный гол и две результативные передачи. В регулярном чемпионате на его счету 81 игра и 107 (69+38) очков.

Напомним, в ночь с 4 на 5 мая на стадионе Ти-Ди Гарден (США) состоится решающий, седьмой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Бостоном» и «Торонто». Начало в 3:00 мск.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: