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Мэттьюс может принять участие в седьмом матче серии с «Бостоном»

Мэттьюс может принять участие в седьмом матче серии с «Бостоном»
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Форвард и лучший бомбардир «Торонто» Остон Мэттьюс может сыграть в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостоном». Об этом ссообщает журналист и инсайдер Эллиотт Фридман.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, 26-летний американец прибыл на матч вместе с командой. Ранее американский форвард из-за болезни не смог доиграть четвёртый матч серии и не принимал участия в последующих встречах.

В четырёх матчах серии с «Бостоном» на счету американского форварда один победный гол и две результативные передачи. В регулярном чемпионате на его счету 81 игра и 107 (69+38) очков.

Напомним, в ночь с 4 на 5 мая на стадионе Ти-Ди Гарден (США) состоится решающий, седьмой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Бостоном» и «Торонто». Начало в 3:00 мск.

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