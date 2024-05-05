Самсонов высказался о том, что потерял место в основе «Торонто» в серии с «Бостоном»

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов высказался о том, что потерял место в старте команды в серии плей-офф с «Бостон Брюинз».

«Я продолжу поддерживать каждого парня в этой раздевалке. Я готовлюсь так, как будто буду играть в следующей игре. Да, это мой ментальный подход прямо сейчас. Я не хочу терять свою психологическую позицию», — приводит слова Самсонова журналист Марк Мастерс в свой социальной сети X (ранее twitter).

Напомним, Самсонов впервые остался на замене во время пятого матча серии. Его заменил Джозеф Уолл. На данный момент счёт в серии 3-3. Решающий матч состоится 5 мая, начало – 03:00 мск.

Всего в серии с «Бостоном» Самсонов пропустил 12 шайб за четыре матча с 88,3% отражённых бросков.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ