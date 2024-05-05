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Самсонов вышел в старте «Торонто» после неожиданной травмы Уолла

Самсонов вышел в старте «Торонто» после неожиданной травмы Уолла
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В эти минуты в Бостоне на стадионе " Ти-Ди Гарден" проходит седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В воротах «Торонто» вышел российский голкипер Илья Самсонов, который заменил Джозефа Уолла, который неожиданно получил травму.

Напомним, ранее Самсонов потерял место в основе «Торонто» в серии с «Бостоном». Он оставался на замене во время пятого и четвёртого матчей серии. Место в основе занял именно Уолл.

На данный момент счёт в серии 3-3. Всего в серии с «Бостоном» Самсонов пропустил 12 шайб за четыре матча с 88,3% отражённых бросков.

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