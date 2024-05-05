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Стало известно, какие клубы НХЛ могут назначить Тодда Маклеллана на пост главного тренера

Стало известно, какие клубы НХЛ могут назначить Тодда Маклеллана на пост главного тренера
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Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к известному канадскому тренеру Тодду Маклеллану. Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что специалист ведёт переговоры с четырьмя командами, в число которых, как считается, входят «Нью-Джерси Дэвилз», «Сент-Луис Блюз», «Сиэтл Кракен» и «Оттава Сенаторз».

В ходе текущего сезона 56-летний Маклеллан был отправлен в отставку с поста главного тренера «Лос-Анджелес Кингз». Он работал в американском клубе с 2019 года. Ранее в НХЛ канадский специалист также возглавлял «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз».

14 апреля 2015 года было сообщено, что Маклеллан станет главным тренером сборной Канады на ЧМ-2015. Под его руководством канадцы стали чемпионами мира. В решающем матче «кленовые» разгромили сборную России (6:1).

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