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Стали известны обе пары полуфинала плей-офф НХЛ в Восточной конференции

Стали известны обе пары полуфинала плей-офф НХЛ в Восточной конференции
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В ночь с 4 на 5 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся решающий седьмой матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT и выиграли серию 4-3 (5:1, 2:3, 4:2, 3:1, 1:2 OT, 1:2, 2:1 OT).

В следующем раунде «мишки» теперь сыграют с «Флоридой Пантерз». В первом раунде «пантеры» в пятиматчевой серии были сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-1).

Календарь плей-офф НХЛ

Ранее была определена первая пара второго раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции. В полуфинале Востока между собой сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Ранее «синерубашечники» выбили из борьбы «Вашингтон Кэпиталз» (4-0), а «ураганы» за пять матчей прошли «Нью-Йорк Айлендерс» (4-1).

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