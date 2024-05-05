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Бостон Брюинз — Торонто Мэйпл Лифс 2:1 OT, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НХЛ 5 мая

Гол Пастрняка в овертайме седьмого матча плей-офф принёс «Бостону» победу над «Торонто»
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В ночь с 4 на 5 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся решающий седьмой матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT и выиграли серию 4-3 (5:1, 2:3, 4:2, 3:1, 1:2 OT, 1:2, 2:1 OT).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Мэттьюс, Бертуцци) – 49:01 (5x5)     1:1 Линдхольм (ван Римсдайк, Бразо) – 50:22 (5x5)     2:1 Пастрняк (Линдхольм, Карло) – 61:54 (5x5)    

На 50-й минуте игры счёт открыл нападающий гостей Вильям Нюландер. 81 секунду спустя защитник «Бостона» Хампус Линдхольм забросил ответную шайбу. Победный гол состоялся на второй минуте овертайма, его автором стал чешский форвард «Брюинз» Давид Пастрняк.

Ворота «Торонто» защищал российский голкипер Илья Самсонов, который отразил 29 бросков в створ своих ворот из 31 и завершил матч с показателем надёжности 93,55%.

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