Брэд Маршан повторил показатель Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма в плей-офф НХЛ

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После завершения основного времени счёт равный — 1:1.

В этом матче принимает участие нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Канадский форвард 12-й раз в своей карьере играет седьмой матч серии плей-офф НХЛ.

Ветеран «мишек» стал всего 11-м игроком в истории розыгрышей Кубка Стэнли, кому покорилось это достижение. Столько же седьмых матчей сыграли Гленн Андерсон, Кен Данейко, Давид Крейчи, Стефан Йелль, а также форварды «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём и Александр Овечкин.

Рекорд НХЛ по участию в седьмых матчах принадлежит Патрису Бержерону и Здено Харе (по 14), второе место делят Патрик Руа и Скотт Стивенс (по 13).