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Брэд Маршан повторил показатель Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма в плей-офф НХЛ

Брэд Маршан повторил показатель Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма в плей-офф НХЛ
Брэд Маршан
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В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После завершения основного времени счёт равный — 1:1.

В этом матче принимает участие нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Канадский форвард 12-й раз в своей карьере играет седьмой матч серии плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Мэттьюс, Бертуцци) – 49:01 (5x5)     1:1 Линдхольм (ван Римсдайк, Бразо) – 50:22 (5x5)     2:1 Пастрняк (Линдхольм, Карло) – 61:54 (5x5)    

Ветеран «мишек» стал всего 11-м игроком в истории розыгрышей Кубка Стэнли, кому покорилось это достижение. Столько же седьмых матчей сыграли Гленн Андерсон, Кен Данейко, Давид Крейчи, Стефан Йелль, а также форварды «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём и Александр Овечкин.

Рекорд НХЛ по участию в седьмых матчах принадлежит Патрису Бержерону и Здено Харе (по 14), второе место делят Патрик Руа и Скотт Стивенс (по 13).

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